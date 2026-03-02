林修氏、妻との共演にタジタジ… 産婦人科医として“妊活”熱血授業、家での素顔も明かす「仕事以外はひどい」
予備校講師でタレントの林修氏が、MCを務めるMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）で、妻で産婦人科医の林裕子氏と夫婦共演する。同番組の公式SNSで予告動画が公開された。
【動画】林修氏、妻との共演にタジタジ… 産婦人科医として“妊活”熱血授業
8日放送回にて番組に初登場する林裕子氏が「正しい妊活の知識」を熱血授業し、夫が副担任としてサポート。スタジオでは突然の夫婦共演を知らされたレギュラーの中島健人らが驚きの声をあげ、ハライチの澤部佑は「夫婦で動き出した」とツッコミを入れた。
普段は冷静に授業を進行する林修氏だが、座る際にプリントを落としたり、教科書を裏表に見せるなど、夫婦共演に動揺する姿も。授業前に「家での林先生は？」と聞かれた妻が「仕事以外はひどい」と言い放つと、夫は思わず呆然とした表情を浮かべた。
授業では、生徒の純烈・後上翔太＆タレント・俳優の横山由依夫妻などに向けて「妊活のリアル」を誠実に解説している。
