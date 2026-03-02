妻で産婦人科医の林裕子氏と夫婦共演する林修氏 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　予備校講師でタレントの林修氏が、MCを務めるMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜　後10：00）で、妻で産婦人科医の林裕子氏と夫婦共演する。同番組の公式SNSで予告動画が公開された。

【動画】林修氏、妻との共演にタジタジ…　産婦人科医として“妊活”熱血授業

　8日放送回にて番組に初登場する林裕子氏が「正しい妊活の知識」を熱血授業し、夫が副担任としてサポート。スタジオでは突然の夫婦共演を知らされたレギュラーの中島健人らが驚きの声をあげ、ハライチの澤部佑は「夫婦で動き出した」とツッコミを入れた。

　普段は冷静に授業を進行する林修氏だが、座る際にプリントを落としたり、教科書を裏表に見せるなど、夫婦共演に動揺する姿も。授業前に「家での林先生は？」と聞かれた妻が「仕事以外はひどい」と言い放つと、夫は思わず呆然とした表情を浮かべた。

　授業では、生徒の純烈・後上翔太＆タレント・俳優の横山由依夫妻などに向けて「妊活のリアル」を誠実に解説している。