グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が2日までに自身のインスタグラムを更新。ジムでのトレーニング姿を公開した。

「5枚目に動画も載ってるよ〜初めての動きってほんと難しい〜〜〜」とつづり、ジムでトレーニングしている写真や動画をアップ。

ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「レースアンバサダー」「rq」「レースクイーン」「筋トレ女子」「腹筋女子」「くびれ作り」「美脚トレーニング」「japanesegirls」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「健康なスレンダー 素敵」「めっちゃ可愛い」「スタイル良いです」「腰回りスゴイ。どうやっているか知りたいです」「脚なが〜素敵っス」「お美しい」「めちゃくちゃスタイル良過ぎでございます」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。