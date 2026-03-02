お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが２日、都内で「ジェネレーソンズ全国ツアー２０２６」開催記念取材会に出席した。

人気お笑いコンビのジェラードンとネルソンズ２組によるユニットライブツアーが２７日から開幕。全国１０都市を回り、総観客動員数は７７００人を予定している。

過去最大規模の開催に青山は「最悪、地元の島根だけうまくいけば」と笑顔。「昨年はほぼ満席だったけど、少し席が余っていた。今年はそこ（島根公演）に向けて一生懸命頑張っていきたい」と意気込んだ。

青山は２５日に、ＴＢＳ系列のバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」でプロポーズに成功し、結婚を報告して以来初めて報道陣の前に登場。反響について問われると、「ネットでは祝福してくれるけど、劇場ではあまり感じない」と不満をあらわにした。「是非会場に来て祝福して欲しい。それを言われたくて全国を回るんで」と冗談交じりに宣伝した。

青山の結婚により、出演者５人が全員既婚者になった。青山は「既婚者コントをしましょう。今年起きたこととかをユニットコントでやりたいなって思ってるんで。そこも楽しみにしていただければ」とファンに呼びかけ。ジェラードンのかみちぃは「今回の主役は青山だと思う。チケットを売り上げ枚数も上げていきたい」とご祝儀効果に期待していた。