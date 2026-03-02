松本人志、有名CMで2年ぶり地上波テレビ登場「一瞬なのにインパクトすごい」「全然気づかなかった」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/02】お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、3月1日放送の日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（毎週日曜よる11時25分〜）内で流れたCMに登場し、話題を呼んでいる。
【写真】「全然気づかなかった」松本人志の地上波復帰の様子
松本が出演したのは、美容外科「高須クリニック」のCM。院長の高須克弥氏がドバイ上空をヘリコプターで飛びながら「イエス！銀座高須クリニック」と決め台詞を放つことで知られるCMシリーズで、松本は会議室で現地の人たちと話す高須氏の背後に、黒髪に髭を生やしメガネをかけたスタイルで映り込んでいた。
その後、高須氏が自身のX（旧Twitter）を更新。CMを収めた動画とともに「遅くまで起きて見てくれてありがとうございます。まっちゃんは存在するだけで笑いの世界に連れて行ってくれる天才です。ガキの使いに戻ってほしいです」と投稿。「かっちゃんのCMの2弾を出していいですか？皆さんの感想を聞きたいです」とファンへ呼びかけた。
これを受け、SNS上では「今まっちゃんいたよね！？」「見間違い…？」「一瞬なのにインパクトすごい」「二度見した」「まさかの展開」「最高のサプライズ」「間違い探しみたい（笑）」「高須院長さすがです！」「全然気づかなかった」と多くの反響が集まっている。
松本人志を巡っては、2023年12月に「週刊文春」が性加害疑惑を報道。これを受け、2024年1月に活動休止を発表した。その後、2025年11月に吉本興業の新たな有料配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で約1年10ヶ月ぶりに活動を再開。地上波テレビでは、2024年2月放送の「クレイジージャーニー」（TBS系／毎週月曜よる10時〜）が最後の出演となっていた。（modelpress編集部）
