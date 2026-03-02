鷲見玲奈、ショーパンから素足全開「脚が長すぎて凄い」「ドキッとした」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/02】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が3月1日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿のオフショットを公開し、注目を集めている。
【写真】35歳元テレ東アナ「脚が長すぎて凄い」貴重なショーパン裸足姿
鷲見は「久しぶりの撮影」とつづり、動画を投稿。緑のソファーの上で膝立ちをする鷲見は、白いインナーにブルーのオーバーシャツとデニムショートパンツを合わせ、スラリと伸びたヘルシーな脚が際立つスタイルとなっている。さらに「オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます」と、撮影後すぐに公開したことを報告し「宣材写真もそろそろ変えようかな」と、新しい写真への期待も記している。
この投稿に「脚が長すぎて凄い」「ドキッとした」「可愛すぎる」「宣材写真楽しみ」「安定の美しさ」「爽やかが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳元テレ東アナ「脚が長すぎて凄い」貴重なショーパン裸足姿
◆鷲見玲奈、オフショットで美脚披露
鷲見は「久しぶりの撮影」とつづり、動画を投稿。緑のソファーの上で膝立ちをする鷲見は、白いインナーにブルーのオーバーシャツとデニムショートパンツを合わせ、スラリと伸びたヘルシーな脚が際立つスタイルとなっている。さらに「オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます」と、撮影後すぐに公開したことを報告し「宣材写真もそろそろ変えようかな」と、新しい写真への期待も記している。
◆鷲見玲奈の投稿に反響
この投稿に「脚が長すぎて凄い」「ドキッとした」「可愛すぎる」「宣材写真楽しみ」「安定の美しさ」「爽やかが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】