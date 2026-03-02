ドバイ在住のMALIA.「こちらは大丈夫」家族の無事を報告「ビービーッってアラートが鳴って」現地の現状伝える
【モデルプレス＝2026/03/02】モデルのMALIA.が3月1日、自身のInstagramを更新。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、移住先であるアラブ首長国連邦（UAE）のドバイの現状を伝え、無事を報告した。
【写真】ドバイ在住モデルが公開した現地の様子
今回、MALIA.は自宅で撮影した動画を投稿。心配するメッセージが多数届いていたことを明かしながら「こちらは大丈夫だよっていう報告」と家族とともに無事であることを報告した。
ミサイル攻撃によりドバイ国際空港が閉鎖されるなどの影響もあったが「結構パニックになってる人もいるみたいだけど、本当に本当に大丈夫で」と説明。夜中の就寝中には「ビービーッってアラートが鳴ってそれが本当にやばくて。空がボンボンッてずーっと。空爆？迎撃？の音がすごくて」と現状を明かしつつ「外も通常運転でね。みんな（店で）ご飯食べたり、さっきプールで泳いでる人もいた」と外の様子をカメラに映して伝えた。
さらにMALIA.は「お水もあるし。私はホテルレジデンスに住んでいるので、電気も通ってるし、食料もあるし」と話し「私は本当に大丈夫です。みんな本当にご心配ありがとうございます」と感謝を伝えた。
MALIA.は2001年に当時横浜FMの田中隼磨選手と結婚。長男を出産するものの2004年に離婚した。2005年には、格闘家の山本“KID”徳郁さんと再婚し、次男と長女をもうけるも2009年に再び離婚。2015年に、当時横浜FMの佐藤優平選手と再々婚したが、2017年3月に離婚した。その後、同年11月に元Jリーガーでファッションモデルの三渡洲舞人との結婚を発表。第4子となる男児を出産したが、2019年4月に離婚し、2022年にドバイへの移住を発表した。（modelpress編集部）
