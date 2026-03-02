番組で訪れた国が122カ国というお笑いタレントイモトアヤコさんが2026年2月28日放送のトーク番組「人生最高レストラン」（TBS系）に出演、番組ディレクターと結婚したいきさつを赤裸々に語った。

南極大陸最高峰登頂の日、彼は体調を崩して脱落

イモトさんは21歳の時に「世界の果てまでイッテQ!」のオーディションに受かり、体を張ったロケで一躍人気者になった。訪問した国は122カ国、パスポートは5冊目に突入したという。MCの加藤浩次さんが「どこが一番よかった？」と聞くと、「いろいろ行き過ぎて、結局ハワイです」と調子が抜けたような回答にスタジオは大笑い。

オーディションの時から知っていた番組ディレクターの石粼史郎さんとは13年ほど付き合いがあったが、2018年に南極大陸の最高峰ヴィンソン・マシフ峰に登頂した時、最後アタックする日に石粼さんが体調を崩し、脱落してしまった。

「いつも一緒にいたのに、急にいなくなって『あれ？』みたいな。不安になって、これは何の不安なんだろうと思った。この感覚が山を下りて帰国してからも続いた。『あれ、自分の人生に石崎さんがいないと不安なのかな』とようやく気づいた」

告白して振られたら一緒のロケは気まずくなる、どうしよう

イモトさんは悩みに悩んだという。告白して振られたら一緒にロケにいくのも気まずくなる。

でも、ウチらの関係は、たとえそうなったとしてもそこが崩れるような気持ちで仕事を13年間してきていないな、と同時に気づいたという。そして、告白の手紙を書いた。石粼さんを焼き肉店に呼び出して、その手紙を朗読した、

「私はあなたのことが大好きです。結婚してください」

それを聞いて島崎和歌子さんは「かわいい〜」と感動する。

OKをもらったのはその1か月半後。

プライベートでもひたむきなイモトさん。視聴者にも愛される理由がわかった気がした。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）