厳罰は免れないともっぱらだ。

【もっと読む】元横綱照ノ富士、燻っていた「無理やり改名」の火種

弟子の伯乃富士（22）への暴力が明らかになった元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）。事件の翌日に自ら即行で相撲協会に報告し、被害者の伯乃富士と現場に居合わせた錦富士を伴い、国技館に“出頭”。2人にも「2人の口から事実を話してくれ」と、協会の調査にも協力的だ。

とはいえ、どんなに潔くても軽い処分はあり得ない。師匠が弟子に暴力を振るった場合、厳しい処分が科されるケースが多い。

最たる例が、2007年に発覚した「時津風部屋新弟子暴行死事件」だ。師匠の時津風親方（当時は元小結双津竜）がビール瓶で殴打し、兄弟子らにも命じてリンチ。死に至らしめた。当然ながら、解雇処分となった。

20年には中川部屋で、師匠（元幕内旭里）の暴力を伴うパワハラの常態化が発覚。部屋閉鎖となった。

当初は「解雇すべきでは」との声もあったが、「本人が反省し、暴力の際に道具を使っていない」という理由でクビだけは免れた。

師匠交代は免れない

伊勢ケ浜親方の処分は3月場所（8日初日）後に決定する見通し。ある親方は「調査次第で、どんな処分になってもおかしくない」とこう言う。

「『酒瓶で殴った』という情報もある。これが真実なら、解雇案件でしょう。ただ、一方で『伯乃富士が酔って女性に絡み、止めに入った』という報道が本当なら、情状酌量の余地も出てくる。だからといって酒瓶で殴っていいわけではないが……。いずれにせよ、情状酌量の余地があると仮定しても、『クビは回避できる』という程度。協会の看板である元横綱が弟子を殴り、その後も師匠を続けるようでは、協会の信頼にも関わる。最低でも出勤停止や降格に加え、師匠交代は免れないと思います」

伊勢ケ浜部屋には楯山親方（元幕内誉富士）、間垣親方（元幕内石浦）、桐山親方（元関脇宝富士）と、3人の部屋付きがいる。仮に伊勢ケ浜親方が師匠の座から転げ落ちても、問題ないといえば問題ないのだが……。

◇ ◇ ◇

角界に大きな衝撃を与えた今回の一件だが、どうやら伊勢ケ浜親方と“転籍組”の弟子たちとの間にはもともと火種がくすぶっていた。「無理やり改名」「白鵬との因縁」が絡んでいるそうだが…。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。