カブス・今永昇太（32）が日本時間2日のホワイトソックス戦に登板。2回3分の2を、3本塁打を含む4安打3失点だった。

今永がこれまで2ケタ勝利したのは2017、19、22、24年。オープン戦は2試合（4回3分の2）で防御率5.79と精彩を欠いているものの、DeNA時代からほぼ1年おきに好成績を残す投手なのだ。

ア・リーグのスカウトがこう言う。

「今永の生命線はストレートのキレです。状態が良いときのスピン量はメジャー平均の約2200回転を上回る2400〜2600回転。打者にはボールが浮き上がるように見える。ただ、登板イニング数がかさんだシーズンはどうしても体への負担が大きく、肩肘を含めて翌年にダメージが残ってしまうのでしょう。そのためにスピン量も減るのだと思う」

成績が隔年で上下するのは体力の問題もあるというのだ。メジャー1年目の24年は29試合173回3分の1に登板して15勝3敗、防御率2.91。イニング数を上回る174奪三振だった。しかし、昨年は25試合144回3分の2を投げて9勝8敗、防御率3.73と成績は悪化。117奪三振もイニング数を下回り、5月には左のハムストリングを痛めて負傷者リスト入り。ポストシーズンも2試合で1敗、防御率8.10と精彩を欠いた。

「WBCへの参加を見送ったのはカブスの意向が大きかった。2年目に成績が下がっただけに、キャンプ地でみっちり調整しろということでしょう。米ポッドキャスト番組に出演したときに、このオフは下半身のエネルギーを指先に伝えることを意識してトレーニングを積んだと明かしていた。24日のオープン戦初登板（対パドレス）は2回を投げて3安打無失点。ストレートの球速は150キロ超と上々のスタートを切りました」（特派員のひとり）

今年は期待できるというのだ。

◇ ◇ ◇

