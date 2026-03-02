PDNは、BLUESOUNDなどの対応製品で採用されているオーディオプラットフォーム・BluOSにおいて、ドイツのメディアサービスプロバイダーairableとのパートナーシップにより、世界のインターネットラジオ局、およびポッドキャスト番組を、BluOS Controllerアプリ内で直接検索・再生できる新機能の追加した。

日本国内で販売されているすべてのBluOS搭載製品において、最新のBluOS Controllerアプリへアップデートすることで利用できる。今回の統合により、BluOSは従来の音楽ストリーミングサービスに加え、ラジオおよびポッドキャストの検索・再生体験を一元化。複数アプリを切り替えることなく、BluOSアプリ内でシームレスに音声コンテンツへアクセスできる環境を実現した。

数万規模のインターネットラジオ局にアクセスできるほか、幅広いジャンルのポッドキャストを検索・再生可能。地域・ジャンル別のカテゴリ検索にも対応。お気に入り登録も可能。既存のBluOSマルチルーム環境との完全統合も実現しているという。

登録方法は、BluOSアプリから、アプリの一番下の行にある音楽アイコンを選択。右側の「管理」オプションを選択。音楽サービスリストで「ラジオ」を選択し、airable.fmアカウントを登録し、ログインすることで利用できる。