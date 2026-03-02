MLB・ロッキーズの菅野智之投手が1日、侍ジャパンの全体練習に参加。2〜3イニングが予定される2日のオリックス戦に向けて、「去年1年間で成長した姿を皆さんにお見せできるのを楽しみにしていました」と登板を見据えました。

メジャー1年目の昨季は、30試合に登板し10勝10敗、防御率4.64の成績。およそ1年ぶりとなる日本のマウンドへ、「全部試せるかはわからないですけど、キャッチャーと話し合いながら、僕の場合はこれという球種はないので、全体的にまんべんなく確認できたらいいのかなと思います」と話しました。

さらに、「キャッチャーの人たちも去年の僕の映像を見てくれて、だいぶ研究してくれていると思う。違和感なくできていると思います」と、侍ジャパンのキャッチャー陣と「良い関係性が築けている」という菅野投手。

その背景にはメジャーでの経験が生きているそうで、「去年、違うキャッチャー6人、7人と組んで、その経験もなんとなくここで生かせるのかなと思ったり。プラスに捉えながらやっています」と話しました。

そんなキャッチャー陣とは、これまでの練習で“構えの位置”を調整してきたそうで、「外のゾーンで構える部分がどうしてもボールゾーンになってしまうときは、もうちょっと甘めに構えてと。そういうロケーション的な部分の話をしました」と明かしました。

大会前の貴重な実戦登板に向けて、「ペース配分せずにどんどんいけると思うので、しっかり(球数を)頭に入れながら、プレーボールの初球からマックスな状態で投げられるような準備をしていければ」と意気込みました。