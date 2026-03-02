お笑いコンビ・ジェラードンと、トリオのネルソンズから成るユニット「ジェネレーソンズ」がこのほど、都内で、過去最大規模の全国１０都市を巡る「ジェネレーソンズ全国ツアー２０２６」（２７日、東京・ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＲＯＰＰＯＮＧＩ ＴＨＥＡＴＥＲで開幕）の取材会を開催。２５日放送のＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で交際１３年の彼女・チサトさんにプロポーズが成功して結婚を発表した青山フォール勝ちが現在の心境を語った。

放送後の反響について、「ネットで皆祝福してくれるけど、劇場でそれを感じることがない」とぶっちゃけて苦笑い。「ネットで見る反応と対面する人たちの温度差を感じているけど、ぜひ足を運んで祝福していただきたい。全国ツアーは祝福ムードでやっていただけると」と期待を込めた。

水ダウでは、プロポーズドッキリとして、青山はフラッシュモブを実施。「絶対にプロポーズをしてはいけない」青山と、「絶対にプロポーズをさせないといけない」チサトさんのダブルドッキリという構成だったが、結果として感動のフィナーレになった。

実はフラッシュモブを行った理由について青山は「ずっと妻にしてほしいと言われて、“明るい”妻でして」と、チサトさんからの要望だったと告白。「プライベートではできないんで、妻が喜んでくれるなら」と前向きに取り組んだと語り、「水曜日のダウンタウンってすごいなと思っていました。スタッフとか番組に感謝しかないです」と語っていた。

ジェネレーソンズとしてはこれで全員が既婚者に。青山は「なんかそういうコントをやりましょう。既婚者コント。今年起きた状況はユニットコントでやりたいなと思っている。楽しみにしてほしい」と笑顔で意欲を示していた。