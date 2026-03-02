吹石一恵、43歳“現在の姿”に「また一段と…」 ネット騒然「美貌が隠しきれてない」
俳優の吹石一恵が、3月1日に放送されたTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第6話に初登場し、視聴者から高い注目を集めている。
【写真】美しい…吹石一恵の”最新カット”を公開！
今作は、数々の日曜劇場を手がけてきた黒岩勉氏による完全オリジナル脚本。構想3年をかけた“エクストリームファミリーサスペンス”だ。妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追う姿を描く。嘘と真実が入り乱れ、怒涛の展開が続く。
第6話で注目を集めたのは、吹石が演じる合六の妻・陽菜子。実業家として知られる一方で、夫の裏の顔を詳細には知らない立場にある人物だ。自宅に駆け込んできた儀堂が口にしたシャンパンに“何か”を混ぜ、身動きを取れなくする場面では、静かな表情の裏に潜む覚悟をにじませた。儀堂を出し抜く展開に、緊張感が走った。
吹石は2024年放送の同枠ドラマ『アンチヒーロー』以来、2年ぶりのドラマ出演。43歳となった現在も変わらぬ存在感を放ち、ネット上では「吹石一恵も出るんか！日曜劇場、キャストが豪華すぎる」「吹石一恵さん、久しぶりに拝見しましたが相変わらず綺麗で驚きました」「また一段とお綺麗なられて」「吹石一恵さん普通の主婦じゃない。美貌が隠しきれてないｗ」といった声が相次いだ。
【写真】美しい…吹石一恵の”最新カット”を公開！
今作は、数々の日曜劇場を手がけてきた黒岩勉氏による完全オリジナル脚本。構想3年をかけた“エクストリームファミリーサスペンス”だ。妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追う姿を描く。嘘と真実が入り乱れ、怒涛の展開が続く。
吹石は2024年放送の同枠ドラマ『アンチヒーロー』以来、2年ぶりのドラマ出演。43歳となった現在も変わらぬ存在感を放ち、ネット上では「吹石一恵も出るんか！日曜劇場、キャストが豪華すぎる」「吹石一恵さん、久しぶりに拝見しましたが相変わらず綺麗で驚きました」「また一段とお綺麗なられて」「吹石一恵さん普通の主婦じゃない。美貌が隠しきれてないｗ」といった声が相次いだ。