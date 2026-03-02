「運転手と目が合った」追突した車が急発進しまさかの逃走　へこみや傷の修理に50万円　「許せない」被害男性の怒り

横浜市内の交差点で1月、追突事故の瞬間がカメラに捉えられた。被害者はけがをし、車に大きな損傷を受けた。追突した車は停止せず、現場から逃走。運転手とは目が合ったものの、動じる様子もなかったという。

交差点で“追突事故”直後まさかの逃走

横浜市・戸塚区で1月24日に撮影されたのは、追突事故の瞬間だ。被害にあった男性は、「本当に許すことはできない」と怒りをあらわにしている。

交差点の信号が青に変わり、進み始めたところで、車に追突された。この後、さらなる問題が発生する。

追突した白いワンボックスカーが車線を変更し、車を道路の端に寄せるのかと思いきや、現場から走り去ってしまったのだ。

被害にあった男性は、「そのまま急発進して逃げていったので、驚きとまず怒りの方が強かった」と語っている。

事故後に撮影した車は、後部にへこみや傷が確認できる。修理には、約50万円かかるという。

事故後も続く“不安と痛み”

事故から1ヶ月以上が経過したが、被害にあった男性は「まだ首の痛みが治っていないので、不安も続いているという状況」と、心身ともに不調を訴えている。

また、男性によると、運転していたのは20代とみられる男で、立ち去る際には目が合ったという。

被害にあった男性は、「こっちを見て、本当に真顔という感じですよね。一刻も早く犯人を特定して捕まえてほしい」と語った。

（「イット！」 2月27日放送より）