現在、国際教養大学の4年生の富澤蛍音代表が26日に記者会見を開き、参入へ向けた意気込みを語りました。「スカイロケッツ秋田」は富澤代表を含め、横手市にある雄物川高校男子バレーボール部のOBが中心となって活動しています。現在は15人の選手が所属していて、それぞれ仕事などをしながらも週3日、練習を重ねています。バレーボールの国内トップリーグは、今年11月に始まる新シーズンから、リーグが再編されます。スカイロケッツ秋田は将来的に最高峰の1部 SVリーグ参入を見据えながら、まずは新設されるアマチュアリーグに参入します。スカイロケッツ秋田 富澤蛍音代表「アマチュアの国内トップリーグに参戦するということは、競技力はもちろんクラブ運営の体制や継続性、そして社会的価値がこれまで以上に問われる立場になるということだと受け止めております」「地域に根ざしたクラブとしての価値を高めながら持続可能な運営体制の構築を進めて参ります」11月から始まるリーグ戦ではホームでの開催が6試合ほど見込まれていて、バレーボールの競技人口の拡大や県内出身選手の新たな受け皿としての役割も期待されています。