「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１１時現在で、ＧＥＮＤＡ<9166.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でＧＥＮＤＡは４日ぶり反落。同社は２６日、マレーシアのカラオケ施設運営企業を子会社化すると発表した。同企業が運営するカラオケ施設は都市部の人気モールや主要な商業施設に店舗を構えており、気軽に最高品質のカラオケ体験ができる場所として最大手の一角の地位を築いているという。また、同日には映画配給の子会社ギャガを通じて、アニメーション映画「劇場版『ウマ娘プリティーダービー新時代の扉』」を全米・カナダの６００館以上の劇場で公開開始することも明らかにした。



これが材料視され、翌２７日の同社株は上昇。きょうは全体反乱相場のなか下落するも底堅さを発揮しており、足もと買い予想数の増加につながったようだ。



