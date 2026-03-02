・日ギアが逆行高で異彩放つ、次世代原子炉プロジェクトで商機獲得も

・重松製が急騰演じ一気に昨年来高値更新、防衛関連と次世代原子炉で活躍余地

・ファンデリーがＳ高、「旬をすぐに」事業の構造改善進み２６年３月期利益予想を上方修正

・三菱ＵＦＪなど銀行株に下押し圧力、英住宅ローン会社の破綻で欧米金融株急落

・原油連動のＥＴＦ・ＥＴＮは軒並み高、米イスラエルがイラン攻撃でＷＴＩ急伸

・ヨドコウは３７年ぶりの最高値ツラ合わせ、配当大幅増額で利回り急上昇し物色人気集中

・Ｔｒａｉｌが急伸、３１年３月期に売上高２００億円目指す中計を策定

・ＪＡＬなど空運株急落、中東主要空港の閉鎖と原油高による影響を警戒

・純金信託、純銀信託が切り返し急、中東地政学リスクで上値指向鮮明に

・ＩＮＰＥＸや石油資源が大幅高、ＷＴＩ価格は一時７５ドル台に急伸

・防衛関連株に物色の矛先、米国のイラン軍事攻撃で地政学リスク高まる



