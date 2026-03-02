日本ギア工業<6356.T>＝異彩高。歯車及び歯車装置メーカーのニッチトップだが、その技術力を横軸展開させ、部品やユニットを組み立てて完成品を製造するアッセンブリーの領域に事業エリアを広げ需要獲得を進めている。そのなか、駆動装置であるバルブ・アクチュエーターは同社の看板商品分野であり、原子力発電で必須となる高温・高圧・放射線下でも正確に作動する「リミトルク」で関連業界から高い評価を得ている。差し当たっては対米投融資第２弾プロジェクトとして有力視される次世代原子炉（小型モジュール炉）で商機を捉える可能性があり、マーケットでも関連銘柄としてにわかに頭角を現してきた。



重松製作所<7980.T>＝一時ストップ高。２月２０日につけた昨年来高値９４６円を上抜き新値街道に突入した。産業用防塵・防毒マスクで競争力が高く、防衛関連の中小型株の中で特に存在感を示すほか、次世代原子炉に絡むビジネスチャンスも注目されている。高い防護性能と快適性を両立させた防護服で高い評価を得ており、対米投融資第２弾プロジェクトで有力視される次世代原子炉の普及局面でも商機を捉える可能性が指摘されている。時価予想ＰＥＲ８倍台、ＰＢＲは０．７倍台と株価指標面からも水準訂正余地の大きさを示唆している。なお、急騰習性があり、２０年１月には新型コロナウイルス関連の一角として急速人気化し、２７９５円の高値をつけた実績を持つ。



ヨドコウ<5451.T>＝マド開け急騰。全般波乱相場に抗して一時１５％高の１６６０円まで駆け上がり、昨年来高値を更新。同時に、この１６６０円は１９８９年４月につけた上場来高値と３７年ぶりのツラ合わせとなっている。メッキ鋼板を主力とする表面処理鋼板の大手で足もとの業績は会社側の想定を上回る好調な推移をみせている。前週末２７日取引終了後、２６年３月期の業績予想の修正を発表、最終利益を従来計画の１１５億円から１７０億円（前期比２６％増）に大幅増額した。持ち分法適用会社の保有株式譲渡に伴う株式売却益計上によるもの。最終利益は過去最高更新となるが、これを受けて株主還元を大幅に強化、２６年３月期の年間配当を従来計画の６０円から８９円（前期実績は修正値で７０円２０銭）に増額しており、これを好感する買いが集中した。配当利回りは急騰後でも５％を大きく上回る。



