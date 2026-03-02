待望デビュー飾った東京Vルーキー仲山獅恩、緊張皆無で臨んだ3点ビハインドゲームで追走の起点に「そのために呼ばれたと思っているので」
[2.28 J1百年構想リーグEAST第4節 横浜FM 3-2 東京V 日産ス]
デビュー戦の喜び以上に、敗戦の悔しさをにじませた。東京ヴェルディのMF仲山獅恩は0-3で迎えた後半23分から出場。18歳のルーキーが追い上げのムードを作った。
追いかける東京Vは布陣を4-4-2に変え、仲山は右サイドハーフに入った。「いつものシャドーみたいな感じでやっていたので、すごく動きやすかった」(仲山)。持ち味の攻撃力を生かすべく、右サイドの内側に入りながら右SBの深澤大輝と連係して攻め立てた。
後半24分にはFW染野唯月がゴールを決め、1点を返す。ゴール前にいた仲山は喜ぶことをせず、誰よりも早くゴール内のボールを回収し、リスタートを急いだ。
途中からボランチの位置でプレー。中盤の底からサイドチェンジを試み、試合の流れを変えていく。
「(森田)晃樹くんが最初から出ていて疲れていたと思ったので、自分がもらって晃樹くんを前にして、セカンドを拾えるような感じでやっていた。あとはもうどんどんロングボールを入れて、こぼれ球を(狙った)。セカンドだったり、もうちょい拾っていきたかったというのが素直なところ」
後半44分、仲山の狙いが決定機を生んだ。味方のクロスは相手にクリアされるも、ボールはPA手前へ。こぼれ球を仲山が拾う。シュートを目指しながら、「完全に相手の前に入れたけど、少しトラップが大きくなった」と状況を判断。後ろから迫るMF天野純の気配を感じながら「足が出てきたらファウルがもらえると思って」とFK獲得に選択を変えた。
FKはDF吉田泰授が狙いすましたキックをゴールに突き刺す。2-3と1点差まで詰め寄ったものの、試合はそのまま終了し、今季初黒星となった。
昨シーズンまでは東京Vユースでプレー。プレミアリーグEASTで16ゴールを挙げて得点王になった。山口智監督のU-18日本代表にも招集されており、“ロス五輪世代”としての活躍にも期待が懸かる。
城福浩監督は試合後、「彼の特長は物怖じしないところ」と言及した。「まだまだ球際が甘いので、五分五分のボールをマイボールにできれば、さらに出場時間が伸びてくる」と評価。「要求して、ボールを集めて、起点になる姿勢を見せてくれた」とルーキーのデビュー戦に及第点を与えていた。
緊張感なく試合に臨んでいた。仲山は「メンバーに入ったらやるだけ。特にメンバーに入ったから、(試合に)出たからとか関係なく、通常のメンタルでいつも通りやった」とデビュー戦を振り返る。
「ヴェルディの練習がたぶん一番きついし、J1でたぶん強度が一番高いと思う。その環境で常にできているので、試合に出てもそんなにプレースピードだったりは早いとは感じなかった。いつも通り普通にやるだけだった」
何よりも、勝てなかったことに悔しさを覚えていた。3点ビハインドから追いつく意志を見せ続けたことに「そのために呼ばれたと思っているので」と力を込める。「今日は達成できなかったので。次回以降、結果にこだわっていきたい」。デビュー戦はひとつの通過点。すでにこれからの長い戦いを見据えていた。
(取材・文 石川祐介)
