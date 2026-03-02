福山雅治が南米ガラパゴス諸島へ！「いま我々が知るべきこと、なすべきことへの入り口になれば」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『ワイルドライフ スペシャル「福山雅治が見つめる“激変ガラパゴス”」』が、NHK BSP4K／BSにて放送される。

■世界各地を取材してきた福山雅治のあらたな旅

最新の映像技術と長期取材で世界中の大自然と野生動物の緊迫した瞬間を描く本格的な自然ドキュメンタリー番組『ワイルドライフ』で、福山雅治が南米・ガラパゴスの旅へ。激変する楽園で、“自然とは何か”を問いかける。

世界15ヵ国、貴重な命を見つめてきた福山雅治のあらたな旅。舞台は“進化の実験場”南米ガラパゴス諸島。アシカが集団で大型のサバを浜辺に追い込み、巨大なマグロを狩る世界初のスクープ映像を一挙公開しつつ、気候変動が生んだ“あらたな生命”にも触れる。

さらに、外来種が固有種のゾウガメを救う現実を目撃。地球で1匹しか残っていない貴重なゾウガメにも出会う。

自然とは何か。福山雅治がガラパゴスで“新時代を生きる生命”を追う本番組を、ぜひチェックしよう。

■福山雅治 コメント

■番組情報

NHK BSP4K／BS『ワイルドライフ スペシャル「福山雅治が見つめる“激変ガラパゴス”」』

◇BS 03/09（月）19:30～20:59

◇BSP4K 03/03（火）19:30～20:59

■【画像】『福山雅治が見つめる“激変ガラパゴス”』場面写真

■関連リンク

