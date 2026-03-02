XG（エックスジー）のCOCONA（ココナ）が、イタリア・ミラノで2月27日に行われたGUCCI（グッチ）の2026-27年秋冬コレクションファッションショーに参加。会場ではJAY PARK（ジェイパーク／パク・ジェボム）、Gulf（ガルフ／カナーウット・トライピパッタナポン）との2ショットがキャッチされた。

【動画】XG COCONAとJAY PARKの和やかな再会の様子①②【動画・写真】ELLE JAPANカバー撮影の裏側①②【動画】COCONAとJAY PARKのダンスコラボ

■XG COCONAがJAY PARK（パク・ジェボム）、タイの人気俳優ガルフと並ぶ

COCONAは先日、GUCCIのブランドアンバサダーとして起用されたばかり。ショー会場には素肌にスーツを纏い、シルバーがかったヘアカラーのバズカットで現れた。2025年12月に自身のセクシャリティがAFAB Transmasculine Non-binaryであることと胸の切除手術を行ったことを公表していたCOCONAだが、スーツの合間からはその手術痕が覗く。

元2PMのメンバーであり、韓国ヒップホップ界のレジェンドであるJAY PARKは、以前XGの「WOKE UP REMIXX」にフィーチャリング参加。またCOCONAとコラボしたダンスチャレンジも2024年6月に公開されている。

ショー会場ではJAY PARKとCOCONAが並び、報道陣のカメラに向かってポーズ。にっこりと笑顔を交わし、穏やかに談笑した。またCOCONAと、タイ出身の人気俳優Gulfの2ショットも捉えられている。

SNSでは「ココナとジェボムのツーショットアツすぎる」「ココナ安心しただろうな」「グッチ似合いすぎ」「ミラノ×グッチ×ココナの相性が良すぎて」「ミラノにひとりで向かう最年少かっこよすぎる」「全身黒スーツ似合いすぎ」と話題を集めている。

■XG COCONAがELLE JAPANカバーに登場

なおCOCONAはファッション誌『ELLE JAPAN（エル・ジャポン）』4月号のカバーに、GUCCIの最新コレクションを纏って登場。ELLE JAPANのSNSではカバー撮影の様子を公開している。

■写真：『ELLE JAPAN』カバービジュアル（XG COCONA）

■動画：XG COCONAとJAY PARKのダンスチャレンジ（2024年6月公開）