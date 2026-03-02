ウェルディッシュ <2901> [東証Ｓ] が3月2日昼(11:31)に業績修正を発表。26年8月期の連結営業利益を従来予想の2.4億円→3.1億円に27.0％上方修正し、従来の32期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。

なお、9-2月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



※25年8月期(5ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年2月26日開催の取締役会にてACA NEXT株式会社の連結子会社化を決議しております。これに伴い、ACA NEXT株式会社の業績を当社第３四半期以降組み込んだ業績予想に修正しております。また、当社ウェルネス事業との相乗効果が見込まれるため、堅調な業績拡大へと繋がっていくことが見込まれております。尚、本業績予想に、当社が2025年６月30日に公表済の「DISHサービス開始のお知らせ」及び2025年12月１日に公表済の「防衛省との商品及びサービス提供に関する契約締結のお知らせ」に関連する業績、また、2026年2月10日公表済の単体で計上が見込まれる「特別利益の計上見込みに関するお知らせ」に関しては未反映となります。※EBITDA(Non-GAAP)につきましても、従来の830百万円から900百万円に修正いたします。EBITDA(Non-GAAP)は、財務会計上の数値（GAAP、日本基準）から非経常項目やその他特定の調整項目一定のルールに基づいて控除もしくは調整したものであり、当社グループの恒常的な経営成績を理解するために有用な情報と判断しております。具体的には、減価償却費及びのれん償却費を中心に、当社グループが控除すべきと判断する一過性の利益や損失などを控除もしくは調整しております。

