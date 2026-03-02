2日前引けの日経平均株価は5日ぶり反落。前週末比899.51円（-1.53％）安の5万7950.76円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は266、値下がりは1303、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は224.62円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が68.19円、ファストリ <9983>が53.75円、ＴＤＫ <6762>が50.89円、ＳＢＧ <9984>が44.12円と並んだ。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を37.94円押し上げ。次いで住友電 <5802>が12.70円、信越化 <4063>が10.53円、古河電 <5801>が7.25円、レーザーテク <6920>が6.69円と続いた。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、海運、石油・石炭が続いた。値下がり上位には証券・商品、空運、銀行が並んだ。



株探ニュース

