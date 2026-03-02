2日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比121.6％増の4538億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同114.4％増の3198億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 素材・化学 <1620> 、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン ＳＲＩ <2851> など30銘柄が新高値。日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> 、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が11.28％高、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> が7.10％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が6.33％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が4.93％高、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> が3.88％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は5.18％安、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> は5.15％安、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は5.07％安、政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> は4.58％安、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> は4.54％安と大幅に下落した。



日経平均株価が899円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1993億2400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1168億9200万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が295億3400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が257億3500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が162億7800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が148億800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が117億400万円の売買代金となった。



