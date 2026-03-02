人気レースクイーンの池永百合（29）が2日までに自身のインスタグラムを更新。“ショーパン白コーデ”姿を披露した。

【嬉しいお知らせ】として「3/10(火)ボートレースとこなめ現地配信に出演させていただきます」と報告し、白コーデのショート丈ノースリーブ＆ショートパンツ姿の写真をアップ。

「【トコタンホール】で配信するので、誰でも配信をご覧いただけます 愛知県の方、お近くの方ぜひのぞきにきてくださいね〜！！」と呼び掛け、「11R〜12R放送します 出演 MC 野中美智子さん/三島敬一郎さん/池永百合 トコタンホールでの配信初めてなのでとっても楽しみです 愛知県の方の方にもお会いできるかな」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美人 百合姫」「綺麗で可愛い」「すごい美人さんですねっ」「むっちゃ可愛い」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。