フォークシンガー松山千春（70）が1日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。5日に開幕する第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。

「6日か。チャイニーズタイペイ（台湾）との試合。そして7日が韓国との試合。チェコとオーストラリアの4チームと戦って、上位2チームに入れば、今度フロリダの方で試合をやる形になるんですけど」と切り出した。

「チャイニーズタイペイも強いぞ、正直言って。韓国ももちろん、バスケットだろうが何であろうが、日本とはライバルだから。特に野球に関してはライバル心が強いから。ここをどう乗り切っていくか。みんな連覇連覇って簡単に言うけど、これは最初の方の試合から厳しい状況になっていくんじゃないかなって自分は感じてます」と明かした。

「バッターの方では、日本人のプロ野球選手としては佐藤輝明（阪神）が一生懸命頑張ってるけどな。横浜（DeNA）の牧（秀悟）がどんな風に使われるのが楽しみだったりするわな」と語った。「あとはメジャーへ行った、岡本（和真＝フルージェイズ）と村上（宗隆＝ホワイトソックス）。この2人まだメジャーでプレーしてないからな。果たしてどんな形で入ってこれるのか。メジャーで鈴木誠也（カブス）。吉田（正尚＝レッドソックス）。こう考えたら、クリーンアップは誰が打つんだ、なぁ？ 果たして大谷（翔平＝ドジャース）は1番でいいんだろうか？ それとも3番に持ってきた方がいいんだろうか？ これ悩むところだな〜。そりゃ監督やったら悩むよ」としみじみ語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。