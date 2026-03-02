「なぜ返信くれないの？」男性が“既読スルー”するときの心理パターン
LINEの既読はついているのに男性から返信がない。その対応に不安が募ることもあるでしょう。しかし男性が既読スルーをする理由は１つではありません。冷めた、駆け引き、忙しいなど、微妙な心理の違いがあります。
今は返せる余裕がない
仕事やトラブルなど、気持ちに余裕がないとき、返信を後回しにする男性は少なくありません。連絡のやり取りを軽く扱いたくないという心理が働き、結果的に時間が空いてしまうことがあります。
気持ちの温度が揺れている
女性との関係に迷いがあるとき、男性は距離を測るためにあえて間を置くことがあります。これは冷却期間のようなもので、自分の感情を整理する時間でしょう。
深く関わりたくないというサイン
残念ながら、優先順位が下がっているケースも。男性側にあなたとの会話を広げる意志がないとき、既読スルーは自然に増えます。
大切なのは、既読スルーそのものよりも前後の態度。沈黙が一時的なのか、距離が広がっているのか。それを見極めることが関係の判断材料になります。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼なんか様子がおかしい。男性が浮気中にする「疑惑の行動」