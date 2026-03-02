朝シャワー派 vs 夜入浴派、肌の調子が安定するのはどっち？
朝にシャワーを浴びて一日をスタートさせる人もいれば、夜にしっかり入浴して整える人もいます。どちらも気持ちよさはありますが、肌の調子という視点で見るとどうなのでしょうか？乾燥やゆらぎが気になる世代にとって、入浴のタイミングは意外と影響が出やすい習慣の１つです。
朝シャワー派は“さっぱり感が続きやすい”
朝にシャワーを浴びると、皮脂や汗をリセットした状態で一日を始められます。メイクのノリが良く感じる人もいるでしょう。
夜入浴派は“回復時間を確保しやすい”
夜に入浴する人は、肌の回復時間を確保しやすいでしょう。汚れを落としたあと、ゆっくり保湿ケアを行い、そのまま睡眠に入れる流れは理にかなっています。
ただし、熱すぎるお湯や長風呂は乾燥を招くこともあります。
肌が安定している人は“温度と保湿を整えている”
肌の調子が安定している人は、朝か夜かよりも、お湯の温度やその後の保湿を意識しています。ぬるめのお湯、やさしい洗浄、すぐの保湿。この基本を守っている人ほど、ゆらぎにくい傾向があります。
朝シャワーも夜入浴も、それぞれにメリットがあるので、大切なのは“整え方”。自分の生活リズムに合ったタイミングで、肌をいたわる習慣を続けることが、肌の調子の安定につながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで制作しています ※本記事は、スキンケアや生活習慣に関する専門家の一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
🌼毎日パックしてるのに肌の調子が悪い…？大人肌を弱らせる“シートマスク習慣”とは