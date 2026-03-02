『ばけばけ』“トキ”高石あかり＆“ラン”蓮佛美沙子、“怪談”めぐるすれ違いにツッコミ「アンジャッシュかよ」「予想外すぎる」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第106回）が2日に放送され、トキ（高石）とラン（蓮佛美沙子）が“怪談”をめぐって会話がすれ違うと、ネット上には「アンジャッシュかよ」「珍しい」「予想外すぎる」といった声が相次いだ。
【写真】明日の『ばけばけ』トキの体調を心配する司之介
トキはある日、ヘブンの同僚・ロバート（ジョー・トレメイン）の妻・ラン（蓮佛美沙子）からお茶に誘われる。振る舞われた洋菓子のおいしさに大興奮するトキに、ランは「西洋人の旦那様がいる仲間がほしかったの」と語りかけ「だからちょくちょくお話ししましょ！」と笑顔を見せる。
トキがランとロバートの馴れ初めを聞くと、ランは「私たちは東京」と答え、ダンスパーティーで知り合い、そこから熊本に越してきたと答える。トキはランとロバートの馴れ初めに目を輝かせつつも、松江にはダンスもパーティーもなかったと語り「その代わりというか…怪談で仲良うなりまして」と打ち明ける。
“怪談”を“階段”と勘違いしたランは「えっ階段!?階段が好きなの!?」と目を丸くする。驚いたトキが「もしかしておランさんも…？」と聞くと、ランは「大好き！」と興奮。トキも大喜びしながら「東京だと『牡丹灯籠』ですか？『四谷怪談』ですか？」と聞くとランは「四谷？私はらせん怪談とか…」とポツリ。トキは「らせん怪談？」とつぶやき「そげな怪談、初耳です！」と興味を示す。そんな彼女に“階段好き”のランが「いいわよ〜もう渦みたいにぐるぐるでね」と説明すると、トキは「渦みたいにぐるぐるな…？怪談？」と聞くのだった。
その直後、話が食い違っていたことに気付いた二人が爆笑する様子が映し出されると、ネット上にも「すれ違いコントみたい（笑）」「らせん怪談wwwアンジャッシュかよ」「階段が好きってなんだよwww」などのツッコミや「怪談オタも珍しいけど、階段オタはさらに珍しい」「おラン様がガチの階段好きで笑った 予想外すぎるwww」といった反響が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
