巨人のファーム選手の今を伝える「Ｆｒｏｍ Ｇ」は育成の園田純規投手（２０）を紹介する。２年目の昨季は３軍で抜群の成績を残し、６月中旬にイースタン・リーグで公式戦初登板。５回１失点の好投で初勝利を挙げると、シーズン終了まで無傷の８連勝を飾り２軍のエース格へと成長した。１軍のローテーション入りを目指す右腕は、チーム内の先輩から貪欲に学び、本拠地・東京Ｄのマウンドへ駆け上がる。

＊ ＊ ＊ ＊

園田は試合をつくる能力が非常に高い。昨季は２軍で１４試合に登板。１試合で与えた四死球は３つが最多だ。けん制や打球への反応もうまく、調子が悪くても大崩れしない。調整登板で早めに降板した１試合を除き、全ての試合で５回以上を投げている。首脳陣がゲームプランを考える上で、計算のしやすい選手だろう。コントロールが良く逆球も少ないため、野手もポジショニングをとりやすい。

もともと９０キロ台のカーブを得意としていたが、桑田前２軍監督の指導を受け回転数、回転効率、回転軸が向上。カウントを取れ、空振りも取れる球へと進化した。タイプ的には楽天・岸孝之投手が思い浮かぶ。直球は球速表示以上に速く感じ、球種の数は少なくても一つひとつの精度が高く、カウント球にも勝負球にも使える。

今季の巨人は激しい先発争いが予想されるが、昨季以上の成績を残し続ければチャンスはあるはずだ。さらなる飛躍に期待したい。（加藤 翔平）