物価上昇が続くなか、毎月必ず発生する“固定費”の見直しに目を向ける人が増えている。株式会社LOHASTYLEが運営する情報メディア「LIVIKA」は、インターネットを契約中の108人を対象に、2026年1月16日、インターネット料金の節約意識に関する調査を実施した。

毎月のインターネット料金は、「3,000円〜5,000円」が50.9％で最多。「5,000円〜10,000円」は36.1％、「3,000円以下」は13％だった。

現在の支払い額への満足度は、「満足している」26.9％と「非常に満足している」4.6％を合わせて31.5％。「不満がある」30.6％と「非常に不満がある」1.9％の計32.5％をやや下回り、「どちらともいえない」が約36％で最多となった。

節約したい理由は、「物価高で支出を見直したいから」が47.2％で最多。「月額料金が高いと感じるから」も38％にのぼった。一方、過去1年以内に節約対策を行った人は少なく、「特に何もしていない」が60.2％を占める。

今後の節約意向では、「月1,000円以上節約したい」が58.3％で最多。「2,000円以上節約したい」も29.6％に達し、「節約したいと思わない」は2.8％にとどまった。固定費見直しへの関心の高まりが、数字からも読み取れる結果となった。