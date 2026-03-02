「いつかは地方で暮らしてみたい」――そんな思いを抱く人は少なくないようだ。株式会社AZWAYが10代〜60代以上の男女300人を対象に実施した調査では、移住を検討したことがある人は66.0％（198人）にのぼった。しかし、その198人のうち「気になって調べたことがある（情報収集まで）」が75.3％（149人）を占め、具体的な行動に進んでいる人は多くない。全体では「具体的に検討中」2.7％（8人）、「住まい・仕事探しを進めている」1.7％（5人）、「現地訪問／お試し移住」1.3％（4人）、「すでに移住」6.3％（19人）、「移住したが戻った」3.0％（9人）、「検討したことはない」34.0％（102人）だった。

希望する暮らし方は「ほどよく便利な地方」28.0％（84人）が最多で、「自然が豊かな田舎」19.0％（57人）、「都市近郊」16.7％（50人）が続いた。移住を検討したきっかけは「自然の近くで暮らしたい」45.9％（89人）が最多で、「住居費を下げたい」35.1％（68人）、「働き方を変えたい」30.9％（60人）が上位に挙がった。

欲しい支援は「引っ越し費用補助」59.1％（117人）が1位で、「家賃補助」55.6％（110人）、「住宅購入の補助金」50.5％（100人）が続く。さらに自由記述では、移住の最低条件として「仕事・収入」に触れた人が77.7％（233人）と最多で、「医療・介護」49.0％（147人）、「自然・環境」41.3％（124人）も挙げられた。移住への関心の高さと同時に、生活基盤の確保が重要視されていることが数字から読み取れる。