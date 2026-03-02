1日にインスタグラム更新

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）が1日、インスタグラムを更新。ナインで食事会を行った際の写真を投稿し、「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづった。決起集会の写真を添え、そこにはサポートメンバーの姿もあった。

京セラドームで練習を行った1日、大谷は侍ジャパンのメンバーが一堂に会した食事会の写真を共有した。山本由伸、吉田正尚、菊池雄星、岡本和真、村上宗隆、菅野智之ら30人の豪華メンバーがズラリ。そこに加え、根尾昂、仲地礼亜（ともに中日）、中山礼都（巨人）らサポートメンバーも一緒に写っている。

代表もサポートメンバーも一緒になった決起集会に、SNSも反応。「根尾仲地いるー」「根尾君いるじゃん！！」「根尾きゅんと仲地くんもいる…！」「このメンツに根尾ちゃんおるのちょっと感慨深い…」などのコメントが書き込まれた。

WBCは5日に開幕する。2日オリックス、3日阪神との強化試合を経て、日本は東京ドームでのプールC初戦で、6日に台湾戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）