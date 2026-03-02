各グループで第4節の20試合が行われた

明治安田J2・J3百年構想リーグの第4節が各地で行われた。

高知ユナイテッドSCが奈良クラブに勝利してWEST-Aの1位となるなど、各グループで激しい順位争いが繰り広げられている。

WEST-Aでは、高知が奈良に2-0で勝利した。この結果、高知は勝ち点10で1位となった。徳島ヴォルティスは愛媛FCに1-0で勝利し、勝ち点9で2位に位置している。アルビレックス新潟はFC今治を2-0で下し、徳島と同じく勝ち点9で3位となった。

WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎がFC琉球に2-0で勝利し、勝ち点12で1位となった。ロアッソ熊本は大分トリニータとの対戦を3-1で制し、勝ち点10で2位に位置している。大分は敗れたものの、勝ち点9で3位となった。

EAST-Aでは、ベガルタ仙台がヴァンラーレ八戸と0-0で引き分け、PK戦を5-4で制した。この結果、仙台は勝ち点11で1位となっている。湘南ベルマーレは栃木シティに3-1で勝利し、勝ち点9で2位となった。ブラウブリッツ秋田はザスパ群馬に2-3で敗れたが、勝ち点9で3位に位置している。

EAST-Bでは、RB大宮アルディージャがAC長野パルセイロに2-1で勝利し、勝ち点12で1位となった。ヴァンフォーレ甲府は松本山雅FCに1-0で勝利し、勝ち点11で2位となっている。FC岐阜は北海道コンサドーレ札幌に2-1で勝利し、勝ち点11で3位となった。

SNSでは「高知が強いな」「高知？」「ガチで高知どうなってんだ」「夢を見ているのだろうか」「ずっと眺めていられる」「J3クラブにとって夢のような大会だな」などコメントが寄せられ、最新の順位表と試合結果に大きな注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）