歌手G-DRAGON（ジードラゴン、本名クォン・ジヨン）が最近、海外で開かれたコンサートで観客に新年のあいさつをしながら「旧正月」（Lunar New Year）に言及したことを受け、中国の一部ファンが反発している。

誠信女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は2日、ソーシャルメディア（SNS）を通じて「あるネットユーザーの情報提供で知った」とし、「先月28日、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が詳しく報じた」と明らかにした。

徐教授が言及したSCMPによると、G-DRAGONは先月17日（現地時間）、アラブ首長国連邦ドバイで開かれた音楽フェスティバル「KRAZY SUPER CONCERT（クレイジー・スーパー・コンサート）」に出演した。

当時ステージに立ったG-DRAGONは観客に旧正月のあいさつを伝えたが、一部の中国ファンがこれを問題視した。旧正月は旧暦の新年を意味する言葉で、特定の国ではなく東アジア圏共通の祝日であることを示す表現だ。

当時スペシャルゲストとして参加した中国のアイドル、蔡徐坤は「中国の春節」（Chinese New Year）としてあいさつし、論争はさらに激化した。

SCMPは「G-DRAGONは多くの中国ファンを落胆させた」とし、中国ネットユーザーのさまざまな意見を紹介した。

徐教授は「中国ネットユーザーの根拠のない主張は日増しに激しくなっている」とし、「旧正月は中国だけの文化ではなく、アジア圏の文化だ」と指摘した。

さらに「中国ネットユーザーはグローバル企業やスターの表現に対してより強く反発してきた」とし、「中国ファンに迎合せず正しい表現を用いたG-DRAGONは真のグローバルスターだ」と述べた。

続けて「最近、ニューヨーク・タイムズ（NYT）の公式SNSでは『旧正月は複数のアジア諸国で最も重要な祝日であり、中国では春節、韓国ではソルラル、ベトナムではテトと呼ばれている』と明確に説明した」と紹介した。

そして「今後は中国ネットユーザーも、まず他国の文化を尊重する姿勢を身につけるべきだ」と付け加えた。