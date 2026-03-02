¡Ò¤¸¤Ä¤ÏÇÙ¤¬¤ó½÷À­´µ¼Ô¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤ë¡ÄÇÙÁ£¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ö½é´ü¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö½÷À­¤ä¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ËÂ¿¤¤¡×Ï·Ç¯ÉÂÀìÌç°å¤¬Å°Äì²òÀâ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯

¡¡ÆüËÜ½÷À­¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤È¤È¤â¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤À¡£ÊÄ·Ð¸å¤ËØí´µ¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢½é´ü¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºÊüÃÖ¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Áá´üÈ¯¸«Ë¡¤«¤éÀ¸³è½¬´·¤Þ¤Ç¡¢»ÒµÜ¤ò¼é¤ë6¤Ä¤ÎÍ½ËÉË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¡£¡Ê½é½Ð¡§¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×2025Ç¯11·î27Æü¹æÇÛ¿®¡Ë

Øí´µ¼Ô¿ô¤Ï30Ç¯¤Ç10ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤ÇÁý²Ã

¡Ö½÷À­¤Î¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶áÇ¯¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£¸½Âå½÷À­¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢»ÒµÜ¤Î¤¬¤ó¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¤Þ¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤·¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¾Ä²¤äç¯æù¤Ê¤É¹üÈ×Á´ÂÎ¤«¤éÁ´¿È¤Ë¹­¤¬¤ê¡¢»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Øí´µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¡£¥·¥Ë¥¢¤Î½÷À­¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¡×


»ÒµÜ¤Î¤¬¤ó¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å

¡¡¤½¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢Ï·Ç¯²ÊÀìÌç°å¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡±ÉÍÜ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î²¼Êý¹À»Ë¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç40Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢Ï·Ç¯ÉÂ¡Ê¹â·ì°µ¾É¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¡Ë¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£

¡Ö»ÒµÜ¤¬¤ó¤Ï¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤È»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î2¼ïÎà¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ÒµÜÆâËì¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÏÊÄ·Ð¸å¤Î5¡¢60Âå¤Ç´µ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤¹¡×

¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅý·×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÎØí´µ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü9071¿Í¡£1990Ç¯¤ÎØí´µ¼Ô¿ô¤Ï2000¿Í¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢30Ç¯¤Ç10ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°ìÊý¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¿ô¡Ê21Ç¯¡Ë¤Ï1Ëü690¿Í¡£»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤è¤ê¡¢1Ëü¿Í¤Û¤ÉØí´µ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£

¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï20Âå¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¥Ò¥È¥Ñ¥Ô¥í¡¼¥Þ¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ï¡¢¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤È¥×¥í¥²¥¹¥Æ¥í¥ó¤È¤¤¤¦½÷À­¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤­¤¯¡¢¾¯»Ò²½¤äÈÕº§²½¡¢¿©À¸³è¤Î²¤ÊÆ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¸½Âå½÷À­¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÎØí´µ¼Ô¿ô¤Ïº£¸å¤âÁý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡ÖÁ´¹ñ¤¬¤óØí´µ¿ô¡¦»àË´¿ô¡¦Í­ÉÂ¿ô¤Î¾­Íè¿ä·×¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ê2015¡Á54Ç¯¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÎØí´µ¼Ô¿ô¤Ï25¡Á29Ç¯¤¬2Ëü7753¿Í¡£30¡Á34Ç¯¤¬3Ëü2288¿Í¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å10Ç¯¤Ç4500¿Í°Ê¾å¤âÁý¤¨¤ë·×»»¤À¡£

¥¹¥Æ¡¼¥¸­¸¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï20¡óÂæ¤Ë

¡¡¤Ç¤Ï¡¢»àË´¼Ô¿ô¤Ï¤É¤¦¤«¡£

¡Ö»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÎÇ¯´Ö»àË´¼Ô¿ô¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ø¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2862¿Í¡£»ÒµÜÆâ¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤¬Î±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¶É¤¬¤ó¤Ê¤é¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸­µ¤Ç95¡ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¬¤ó¤¬»ÒµÜÆâ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Ç»ÒµÜ¤òÁ´Å¦¤¹¤ì¤Ð´°Á´¤Ë¼£Ìþ¤·¤Þ¤¹¡×

¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ä¾Ä²¤äç¯æù¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸­¸¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï20¡óÂæ¤ËµÞÍî¤¹¤ë¡£

¡Ö»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤ÏÃÙ¤¯¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Ï5Ç¯¤«¤é10Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆÁý¿£¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÄ·ÐÁ°¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¤óºÙË¦¤¬¡¢50Âå¸åÈ¾¤«¤é60ÂåÁ°È¾¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£½÷À­¤Ï40Âå°Ê¹ß¡¢Í½ËÉ¤ÈÁá´üÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×

¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö90ºÐ¤Þ¤Ç·ò¹¯Ä¹¼÷¡×¤òÌÜ»Ø¤¹½÷À­¥·¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤«¤éÌ¿¤ò¼é¤ë6¤Ä¤ÎÍ½ËÉË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£

¡Ô¤³¤ÎÂ³¤­¤Ç¤Ï¡¢¡üÊÄ·Ð¸å¤ÎÉÔÀµ½Ð·ì¤ÏÂ¨¼õ¿Ç¤ò ¡ü½÷À­¥Û¥ë¥â¥ó²á¾êÊ¬Èç¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡ ¤Ê¤É¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ê²¼Êý ¹À»Ë¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯11·î27Æü¹æ¡Ë