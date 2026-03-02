¡ÖÊÄ·Ð¸å¤Î50¡Á60Âå¤Ç´µ¼Ô¤¬µÞÁý¡×30Ç¯¤Ç10ÇÜÁý¡¢»ÒµÜÂÎ¤«゙¤ó¡ÄÏ·Ç¯²ÊÀìÌç°å¡¦²¼Êý¹À»Ë¶µ¼ø¤¬Àâ¤¯¡ÖÍ½ËÉ¤ÈÁá´üÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅ¡×¤Î½ÅÍ×À¡Ô6¤Ä¤ÎÍ½ËÉË¡¤ò¾Ò²ð¡Õ
¡Ò¤¸¤Ä¤ÏÇÙ¤¬¤ó½÷À´µ¼Ô¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤ë¡ÄÇÙÁ£¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ö½é´ü¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö½÷À¤ä¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ËÂ¿¤¤¡×Ï·Ç¯ÉÂÀìÌç°å¤¬Å°Äì²òÀâ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÆüËÜ½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤È¤È¤â¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤À¡£ÊÄ·Ð¸å¤ËØí´µ¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢½é´ü¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºÊüÃÖ¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Áá´üÈ¯¸«Ë¡¤«¤éÀ¸³è½¬´·¤Þ¤Ç¡¢»ÒµÜ¤ò¼é¤ë6¤Ä¤ÎÍ½ËÉË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¡£¡Ê½é½Ð¡§¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×2025Ç¯11·î27Æü¹æÇÛ¿®¡Ë
Øí´µ¼Ô¿ô¤Ï30Ç¯¤Ç10ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤ÇÁý²Ã
¡Ö½÷À¤Î¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶áÇ¯¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£¸½Âå½÷À¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢»ÒµÜ¤Î¤¬¤ó¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¤Þ¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤·¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¾Ä²¤äç¯æù¤Ê¤É¹üÈ×Á´ÂÎ¤«¤éÁ´¿È¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Øí´µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¡£¥·¥Ë¥¢¤Î½÷À¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
»ÒµÜ¤Î¤¬¤ó¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å
¡¡¤½¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢Ï·Ç¯²ÊÀìÌç°å¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡±ÉÍÜ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î²¼Êý¹À»Ë¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç40Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢Ï·Ç¯ÉÂ¡Ê¹â·ì°µ¾É¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¡Ë¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ÒµÜ¤¬¤ó¤Ï¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤È»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î2¼ïÎà¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ÒµÜÆâËì¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÏÊÄ·Ð¸å¤Î5¡¢60Âå¤Ç´µ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅý·×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÎØí´µ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü9071¿Í¡£1990Ç¯¤ÎØí´µ¼Ô¿ô¤Ï2000¿Í¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢30Ç¯¤Ç10ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¿ô¡Ê21Ç¯¡Ë¤Ï1Ëü690¿Í¡£»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤è¤ê¡¢1Ëü¿Í¤Û¤ÉØí´µ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï20Âå¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¥Ò¥È¥Ñ¥Ô¥í¡¼¥Þ¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ï¡¢¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤È¥×¥í¥²¥¹¥Æ¥í¥ó¤È¤¤¤¦½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¾¯»Ò²½¤äÈÕº§²½¡¢¿©À¸³è¤Î²¤ÊÆ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¸½Âå½÷À¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÎØí´µ¼Ô¿ô¤Ïº£¸å¤âÁý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡ÖÁ´¹ñ¤¬¤óØí´µ¿ô¡¦»àË´¿ô¡¦ÍÉÂ¿ô¤Î¾Íè¿ä·×¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ê2015¡Á54Ç¯¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÎØí´µ¼Ô¿ô¤Ï25¡Á29Ç¯¤¬2Ëü7753¿Í¡£30¡Á34Ç¯¤¬3Ëü2288¿Í¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å10Ç¯¤Ç4500¿Í°Ê¾å¤âÁý¤¨¤ë·×»»¤À¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï20¡óÂæ¤Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢»àË´¼Ô¿ô¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÎÇ¯´Ö»àË´¼Ô¿ô¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ø¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2862¿Í¡£»ÒµÜÆâ¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤¬Î±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¶É¤¬¤ó¤Ê¤é¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸µ¤Ç95¡ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¬¤ó¤¬»ÒµÜÆâ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Ç»ÒµÜ¤òÁ´Å¦¤¹¤ì¤Ð´°Á´¤Ë¼£Ìþ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ä¾Ä²¤äç¯æù¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï20¡óÂæ¤ËµÞÍî¤¹¤ë¡£
¡Ö»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤ÏÃÙ¤¯¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Ï5Ç¯¤«¤é10Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆÁý¿£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÄ·ÐÁ°¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¤óºÙË¦¤¬¡¢50Âå¸åÈ¾¤«¤é60ÂåÁ°È¾¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï40Âå°Ê¹ß¡¢Í½ËÉ¤ÈÁá´üÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö90ºÐ¤Þ¤Ç·ò¹¯Ä¹¼÷¡×¤òÌÜ»Ø¤¹½÷À¥·¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤«¤éÌ¿¤ò¼é¤ë6¤Ä¤ÎÍ½ËÉË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ô¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢¡üÊÄ·Ð¸å¤ÎÉÔÀµ½Ð·ì¤ÏÂ¨¼õ¿Ç¤ò ¡ü½÷À¥Û¥ë¥â¥ó²á¾êÊ¬Èç¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡ ¤Ê¤É¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø90ºÐ¤Þ¤Ç·ò¹¯Ä¹¼÷¡Ù¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡Õ
¡Ò»ÒµÜÂÎ¤«゙¤óÈ¯À¸¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡¢Í½ËÉË¡¤òÏ·Ç¯ÉÂÀìÌç°å¤¬²òÀâ¡Ö¥¡¼¤È¤Ê¤ë¡È½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¡É¡×¡ÖÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º¤¹¤ëÍ×°ø¡×¡Ô90ºÐ¤Þ¤Æ゙·ò¹¯Ä¹¼÷¡Õ¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê²¼Êý ¹À»Ë¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯11·î27Æü¹æ¡Ë