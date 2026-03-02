宇都宮市の佐藤 栄一市長は２７日の定例会見で市制１３０周年を記念した式典を８月に開くと発表しました。

市制１３０周年の記念式典は、８月２３日に宇都宮市文化会館ホールで開かれます。

式典に合わせて友好都市の沖縄県うるま市の伝統芸能が披露されるほか宇都宮市の中学生と高校生によるオリジナル舞台の公演が行われる予定です。

ほかにも市は、市への愛着や市民の一体感の強化を図るため年間を通して市内などで行われるイベント合わせて６６件を１３０周年の連携事業として実施します。

また市では市民や団体が実施するイベントについても１３０周年の連携事業として募集しています。

会見ではほかにもＬＲＴの平石停留場前に整備が進められているアークタウン宇都宮では３月２８日に予定されているオープニングイベントでスケートボードやＢＭＸのオリンピック選手などのデモンストレーションが行われることが発表されました。

また、この施設で１１月１６日から２３日にスケートボードの国際大会「ワールドスケートボーディングツアー」が開かれる予定で、こちらは２０２８年のロサンゼルスオリンピックの予選大会になる見込みであることが明かされました。