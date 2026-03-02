2月27日、警視庁は綾瀬署の男性巡査部長を懲戒免職処分にしたと発表した。

報道によると、男性巡査部長は2009年から2022年までの13年間で霊安室にて検視をした複数の女性の遺体を撮影。500点超のデータを持ち帰っていたほか、埼玉県内の自宅にて児童ポルノの画像データ数点を記録したハードディスクを所持していたという。

逮捕のきっかけとなったのは生きた女性に対しての盗撮事件であった。

男性は2025年9月に埼玉県内の駅で女性のスカート内を盗撮したとして性的姿態等撮影等処罰法違反容疑で逮捕された。この一件により家宅捜索が行われ、件の「遺体撮影」のデータが発見されたのだ。

ネットでは「遺族は怒った方がいい」「死者に対しての冒とく以外の何物でもない」と非難の声が相次いでいる。

その一方でネットでは「死体に関する法律」の少なさについて指摘する声も少なくなかった。今回、男性巡査部長に問われた罪は25年9月の盗撮事件のみであった。現在の日本において遺体に関する法律は少なく「遺体を盗撮した」ことに該当する刑罰はないのが実情だ。

例えば、2023年に女性の遺体へわいせつ行為を行う目的で、葬儀場の遺体安置室に侵入した元葬儀場勤務の男性は、建造物侵入の罪に問われていた。しかし、遺体へのわいせつ行為に関しては不問とされた。

これは法律が生きている人間に対してのみ効力を発揮するためで、遺体に関しては物理的な破損である死体損壊罪以上の罪に問う事は難しく「遺体に対しての尊厳破壊」は考慮されていないのである。

つまり今回の女性の遺体を撮影し続けた男性巡査部長も罪に問われるのは、同時に判明した児童ポルノ所持および生きた人間に対しての盗撮のみと思われる。

だが、葬儀場職員の件も含めて、遺体の尊厳を破壊した行為に関して「遺族が泣き寝入りするのはおかしい」という声もあり、法改正が必要なのではないか、とする声も多い。