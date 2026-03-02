お笑いトリオ「ネルソンズ」とお笑いコンビ「ジェラードン」が2日、都内でユニットライブ「ジェネレーソンズ全国ツアー」（27日初日、YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER）に向けた取材会を行った。

「ネルソンズ」の青山フォール勝ち（40）は、25日放送のTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）内で交際13年の彼女・チサトさん（35）にプロポーズし見事成功。番組終了後には自身のSNSで婚姻届を提出し、結婚したことを報告していた。

この日は報道陣に祝福されると「ありがとうございます」と一礼。現在も10分に1回エゴサーチをしてネット上での祝福の声をチェックしているという。

「ネットでは祝福してくれるんですけど、劇場でそれを感じることはあまりない」と不満げな表情。「ネットで見る反応と普段対面する人たちとの温度差を感じている。ネットで祝福してくれている方もお金払って見に来ていただきたい」とリクエスト。「全国ツアーは祝福ムードでやっていただけると。ネタ中でも“おめでとうございます”って言ってもらってもいい」と幸せオーラ全開だった。