「ホリプロ×週プレ」オーディショングランプリ・清埜きり、ソログラビアで大胆な姿 圧巻のダイナマイトボディ
大手芸能事務所・ホリプロと『週刊プレイボーイ』（集英社）がタッグを組み、次世代のニューヒロインを発掘する新たなオーディション企画『ホリプロ×週刊プレイボーイ ニューヒロインPROJECT グラビアを超えて、その先へ』でグランプリを獲得した清埜きりが、2日発売の同誌の表紙＆巻頭グラビアを飾った。
【別カット】圧巻のボディラインを見せた清埜きり＜小嶌こゆき、遥奈
名だたる俳優・タレントが数多く所属するホリプロと、今年創刊60周年を迎える『週プレ』がタッグを組んで実施するニューヒロイン発掘オーディション“ニューヒロインPROJECT”。グランプリ受賞者はホリプロとの専属契約と、『週プレ』の表紙＆巻頭グラビアデビューを確約。昨年6月にエントリーがスタートし、11月にファイナリスト7人が発表されていたが、今回、グランプリの清埜と、審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈が発表された。
グランプリの清埜は、2008年3月19日生まれ、愛媛県出身。小さい頃から女優を夢見るものの、専門学校への進学が決まりかけて諦めようか……と悩んでいたところ、ニューヒロインPROJECTを知ってチャレンジを決意。さまざまな審査で常に上位に入り、満場一致でグランプリを受賞した。T168・B97・W65・H92の圧巻のスタイルをみせている。
今回は清埜のほか、小嶌、遥奈もソログラビアに挑戦。初々しくも大胆な姿を見せている。
今号はこのほか、天羽希純、あらた唯、すずめ、百田汐里、山中真由が登場する。
