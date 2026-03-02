【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 0−2 柏レイソル（2月28日／味の素スタジアム）

【映像】「足裏タックル」が足首に入った瞬間

元日本代表MFによる危険な足裏タックルがノーカード判定に。ファンの間で物議を醸し、早期のルール改正を求める声も出ている。

2月28日の明治安田J1百年構想リーグの第4節で、FC東京と柏レイソルが対戦。アウェーチームが2−0で勝利した試合でスタジアムやSNSを騒然とさせたのが、49分のワンシーンだ。

柏のMF久保藤次郎が自陣右サイドから入れたスローインのボールをDF馬場晴也が前線に蹴ると、ピッチ中央でFC東京のMF橋本拳人（元日本代表MF）が引っ掛けた。しかし、ボールタッチが大きくなり、再びルーズボールになる。すると、柏のFW垣田裕暉が鋭く反応し、ボールを先に触って収めようとした。

しかし、ボールを渡すまいと橋本が足を伸ばすと、足裏が垣田の足首にヒット。垣田は足首を押さえて悶絶し、ピッチに倒れ込んだ。主審はすぐさま笛を吹いて橋本のファウルを宣告。そして、すでにイエローカードを1枚もらっていた橋本には注意のみでとどめた。

しかし、直後に流れたリプレイ映像では、橋本の右足スパイクが、垣田の右足を踏みつけていたことが分かる。解説の水沼貴史氏は、「ああ…」と驚きの声を漏らし、「スローで見ると、足首ですかね」とコメントした。

SNS上では様々な意見が

この間にVARによる確認は入ったようだが、VAR担当から主審にレッドカード対象としてOFRを促すようなアドバイスはなかった模様。ノーカードのファウルとして試合続行となると、実況の野村明弘氏は「レッドカードの可能性があれば、（VARから主審に）提言はできるのですが、2枚目のイエローカード対象では提言はできません。レッドカードの可能性を提言して、オンフィールドレビューで2枚目のイエローカードになるという場合はありますが、あくまでもレッドカード対象でしか介入ができません」と現状の国際規則を説明。続けて、ルール改正の動きがあり、2枚目のイエローカードでもVARが介入できる新ルールの可能性を補足した。

とはいえ、今回のタックルは結果的に足裏で足首を踏んでおり、かなり危険だったことも事実。SNS上ではファンから不満の声が噴出している。まずは、「間違いなくレッド」「違和感のあるジャッジ」「審判不信に陥ってしまう」「これはさすがにレッド案件では？」「一発レッド対象のVAR介入でよかったのでは？」などジャッジに対する声。さらに「これを見逃してたら選手壊れてしまうよ」「大怪我しててもおかしくない」「無事で良かったけど下手すれば大事故」と垣田を心配するコメント、そして「なんのためのVARなんだろう…」「選手を守るためにもルール改正を急いでほしい」「危険プレーに1枚目のイエローの有無関係ないよ」など現行ルールに対する意見も目立った。

ちなみに、国際サッカー評議会（IFAB）は奇しくも同じく2月28日、FIFAワールドカップ2026（今年6〜7月）から新ルールを導入すると発表。その中には、2枚目のイエローカードによる退場にもVAR介入が可能になることが含まれている。ただ、この新ルールが世界中の各国リーグに適用されるのは、W杯終了後の2026−27シーズンから。日本でも、現在のJリーグ百年構想リーグでは現行ルール運用となり、秋春制初年度の2026−27シーズンから新ルール導入になると見られる。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

