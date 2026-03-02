差出人不明の封筒が、炎を上げた――。昭和37年、地下鉄銀座線を震撼させた連続爆破事件。犯人は“草加次郎”を名乗り、人気絶頂の18歳女優にも脅迫状を送りつけた。アイドル狙いの異常者か、冷酷な爆弾強盗か。1万9000人を動員しても掴めなかった恐怖の爆弾魔に迫る。

【画像】「犯人はアイドル好きの変質者か、爆弾強盗か」ターゲットにされた当時人気絶頂だった“18歳女優”

宝島社の新刊『日本の未解決事件100 犯罪から読み解く「昭和」「平成」「令和」史』より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

人気絶頂「吉永小百合」を狙った爆弾マニア

1963年（昭和38年）9月5日、地下鉄銀座線京橋駅の構内で、発車直前の車両座席下で爆弾が破裂。

10人が重軽傷を負う事件が発生した。

この爆発事件は、後に連鎖する日本のさまざまな「爆破事件」の原点にもなったと言われるが、この犯行こそ「草加次郎」を騙る人物によるものだった。

「草加次郎」が初めて確認されたのは、前年1962年（昭和37年）11月4日のことである。

この日、人気歌手・島倉千代子の後援会事務所に差出人のない封筒が届いた。男性スタッフが開封し、なかに入っていた筒のなかの紙を引くと封書は炎を上げて燃え、男性は全治2週間の火傷を負った。

筒には「祝」「呪」といった不気味な文字のほか「草加次郎」という名前が記されていた。

これを皮切りに、都内の映画館などで連続爆発事件が発生する。

簡単な構造の爆発物にはいずれも「草加次郎」「杉加次郎」といったサインが残されており、筆跡鑑定の結果、同一人物であることが判明した。

爆弾を包む紙などに「石川啄木」や「エラリー・クイーン」の小説が使われていたため、「文学青年」や「過激派」などの犯人像が推理されたが、ここで草加次郎はいったん地下に潜伏する。

次のターゲットは吉永小百合

再び爆弾魔が動き出すのは、翌1963年（昭和38年）5月である。当時人気絶頂にあった女優・吉永小百合（当時18歳）宅に、草加次郎を名乗る人物から合計6回、現金などを要求する脅迫状が届けられていた。

当時、吉永宅には1日1000通近いファンレターが届けられており、この脅迫状が発見されたのは、5月の郵送から3ヶ月経過した8月のことだった。

アイドル好きの変質者か、それとも現金欲しさの爆弾強盗か。犯人像を絞り込めぬまま、9月5日には冒頭の銀座線爆破事件が発生。

銀座線爆破事件の翌日、吉永小百合邸に最後の脅迫状が届く。要求は、指定の列車に乗り現金100万円を窓から投下しろというものだった。

9月9日、上野発青森行き急行「十和田」には、ニセ札100万円を持った刑事が多数乗り込み、草加次郎が懐中電灯で合図する現金投下ポイントを探したが、ついに犯人が現れることはなかった。そして草加次郎は何も取らずに活動を終息させたのである。

その後、事件は…

警視庁はこの事件に延べ1万9000人の捜査員を投入、空前のローラー作戦を展開したがついに犯人の特定には至らず、事件は迷宮入りした。

〈名古屋のアパートで発見されたのは「腹を割かれた27歳の妊婦」…残忍な犯人と生き延びた『奇跡の胎児』のその後（昭和63年の事件）〉へ続く

（別冊宝島編集部／Webオリジナル（外部転載））