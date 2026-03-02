「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、石川・金沢にある工芸セレクトショップ『縁煌（えにしら）』です。

若手を中心に多様な現代工芸の今をいきいきと映し出す

1階はショップ、2階は個展スペース。地元の若手作家を中心に80人以上の漆、染色、ガラスなど現代感覚の工芸作品が並ぶ。

『縁煌（えにしら）』正面の金箔の作品は、野原さんの妻で、ホテル『ハイアットセントリック金沢』にも作品が飾られる箔デザイナー高岡愛さんによるもの

なかでも多いのが九谷焼で、「え、これも九谷焼？」と思わず足を止めるような独創的な作品も。店内を見て歩くだけで、工芸の今がゆるやかに見えてくる。

『縁煌（えにしら）』店主 野原歩さん

店主：野原歩さん「多彩な作品が揃うのできっと、お気に入りに出合えますよ」

『縁煌（えにしら）』個性的な作品が並ぶ店内

東茶屋街『縁煌（えにしら）』

［店名］『縁煌（えにしら）』

［住所］石川県金沢市東山1-13-10

［電話］076-225-8241

［営業時間］10時〜17時※季節により変動

［休日］無休（不定休あり）

［交通］北陸鉄道バス「橋場町」下車徒歩約5分

