ふかふか感がさらに進化。サンリオと過ごすあったか時間【サンリオ】のハローキティ毛布がAmazonに登場中‼
触れてほっと、包まれてぬくぬく。毎日使いたくなるマイヤー毛布【サンリオ】のハローキティ毛布がAmazonに登場中‼
サンリオキャラクターの可愛さをそのまま楽しめる、あたたかなマイヤー毛布が新登場した。昨年モデルと比べて生地の厚みが増し、ふかふか感がしっかりとアップ。触れた瞬間に包み込まれるような柔らかさで、リラックスタイムをより心地よくしてくれる。
もこもこの生地は保温性が高く、冬の冷え込みにも頼れる一枚だ。ラウンドカット仕様を採用することでほつれにくく、品質面でもさらに向上している。長く愛用できる安心感があるのも嬉しいポイントだ。
可愛いデザインとあたたかさを兼ね備え、ベッドルームやリビングのアクセントにもぴったり。
寒い季節のお供として、毎日の暮らしにやさしいぬくもりを届けてくれる毛布だ。
