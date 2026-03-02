ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

触れてほっと、包まれてぬくぬく。毎日使いたくなるマイヤー毛布【サンリオ】のハローキティ毛布がAmazonに登場中‼

1


サンリオキャラクターの可愛さをそのまま楽しめる、あたたかなマイヤー毛布が新登場した。昨年モデルと比べて生地の厚みが増し、ふかふか感がしっかりとアップ。触れた瞬間に包み込まれるような柔らかさで、リラックスタイムをより心地よくしてくれる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


もこもこの生地は保温性が高く、冬の冷え込みにも頼れる一枚だ。ラウンドカット仕様を採用することでほつれにくく、品質面でもさらに向上している。長く愛用できる安心感があるのも嬉しいポイントだ。

→【アイテム詳細を見る】

3


可愛いデザインとあたたかさを兼ね備え、ベッドルームやリビングのアクセントにもぴったり。

→【アイテム詳細を見る】

4


寒い季節のお供として、毎日の暮らしにやさしいぬくもりを届けてくれる毛布だ。