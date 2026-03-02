おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
主従を正しく捉え直す。
属性に捉われています。
例えば、組織の一員であるとか、特定のアーティストやジャンルを推しているとか、後付けの要素があなた自身よりも前に出ているみたい。このため、「やらなきゃ」「行かなきゃ」「コンプリートしなきゃ」など、ノルマ絶対主義になって苦しいのです。
社会のルールは守るべき、飯のタネのためには頑張らないといけない、古参として全制覇を目指したい……でも、理想に振り回され過ぎていないか、よく考えて。思い切って、一度離れてみるのも手。“あなた”を人生の真ん中に置き直すと、クリアになるはず。
でも、愛は例外、寄り添って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）軌道修正のチャンス。
主従を正しく捉え直す。
属性に捉われています。
例えば、組織の一員であるとか、特定のアーティストやジャンルを推しているとか、後付けの要素があなた自身よりも前に出ているみたい。このため、「やらなきゃ」「行かなきゃ」「コンプリートしなきゃ」など、ノルマ絶対主義になって苦しいのです。
社会のルールは守るべき、飯のタネのためには頑張らないといけない、古参として全制覇を目指したい……でも、理想に振り回され過ぎていないか、よく考えて。思い切って、一度離れてみるのも手。“あなた”を人生の真ん中に置き直すと、クリアになるはず。
でも、愛は例外、寄り添って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)