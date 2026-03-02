【今週の運勢】2026年3月第2週の「おひつじ座（牡羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

軌道修正のチャンス。
主従を正しく捉え直す。

属性に捉われています。

例えば、組織の一員であるとか、特定のアーティストやジャンルを推しているとか、後付けの要素があなた自身よりも前に出ているみたい。このため、「やらなきゃ」「行かなきゃ」「コンプリートしなきゃ」など、ノルマ絶対主義になって苦しいのです。

社会のルールは守るべき、飯のタネのためには頑張らないといけない、古参として全制覇を目指したい……でも、理想に振り回され過ぎていないか、よく考えて。思い切って、一度離れてみるのも手。“あなた”を人生の真ん中に置き直すと、クリアになるはず。

でも、愛は例外、寄り添って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)