STU48の福田朱里さんは3月1日、自身のXを更新。弁当写真？ を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：福田朱里さん公式Xより）

STU48の福田朱里さんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。おいしそうな弁当を公開するも、違うところに注目が集まりました。

【写真】福田朱里が公開した弁当？

「さすがは、SKE48オタクにして幻の８期生」

「みてみて！愛媛のお弁当めっちゃ美味しそう」とつづり、写真を1枚載せている福田さん。左上に机の上に乗った弁当は少し写っているものの、真ん中には自身のスカートからのぞく生脚が写っています。“お弁当”と言いつつも、まるで脚がメインの写真のようです。

コメントでは、「愛媛感まったくなし　どこにもある弁当　足すべすべ自慢ですか？」「弁当より足メインで草」「現役アイドルやのにこういうことやっちゃうのが秋元康やな〜って感じ」「下品。グループ活動やってる人とは思えない。地下アイドル以下のことやってる」「これがほんとの蛇足」「さすがは、SKE48オタクにして幻の８期生」「なんなんだこれはw」など、賛否含めさまざまな声が寄せられました。

衣装姿で美脚を披露

1日の別投稿でも美脚を披露している福田さん。かわいらしい衣装を着た全身ショットで、脚の長さが際立っています。脚は自信のある部分なのでしょうか。今後の投稿も楽しみです。

(文:橋酒 瑛麗瑠)