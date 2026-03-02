「下品」STU48メンバー、弁当写真公開も「こういうことやっちゃうのが秋元康やな〜って感じ」批判の声？
STU48の福田朱里さんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。おいしそうな弁当を公開するも、違うところに注目が集まりました。
【写真】福田朱里が公開した弁当？
コメントでは、「愛媛感まったくなし どこにもある弁当 足すべすべ自慢ですか？」「弁当より足メインで草」「現役アイドルやのにこういうことやっちゃうのが秋元康やな〜って感じ」「下品。グループ活動やってる人とは思えない。地下アイドル以下のことやってる」「これがほんとの蛇足」「さすがは、SKE48オタクにして幻の８期生」「なんなんだこれはw」など、賛否含めさまざまな声が寄せられました。
「さすがは、SKE48オタクにして幻の８期生」「みてみて！愛媛のお弁当めっちゃ美味しそう」とつづり、写真を1枚載せている福田さん。左上に机の上に乗った弁当は少し写っているものの、真ん中には自身のスカートからのぞく生脚が写っています。“お弁当”と言いつつも、まるで脚がメインの写真のようです。
衣装姿で美脚を披露1日の別投稿でも美脚を披露している福田さん。かわいらしい衣装を着た全身ショットで、脚の長さが際立っています。脚は自信のある部分なのでしょうか。今後の投稿も楽しみです。
(文:橋酒 瑛麗瑠)