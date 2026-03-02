「そんな払わなあかんの？」岡本和真が移籍に関して凄腕代理人ボラス氏に払った手数料の“真実”が話題 「めちゃくちゃ自信にあふれている」
凄腕代理人として知られるボラス氏は常に自信を持たせるような声掛けも行ってくれるという(C)Getty Images
巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに入団した岡本和真が、3月1日放送の「ジャンクSPORTS 世界に誇る日本のアスリートが大集結SP」（フジテレビ系列）に出演。年明けに電撃移籍が決まったブルージェイズへの契約交渉の裏側を明かした。
【動画】「“甘い失投”を打ったわけじゃない」と米ファンも熱狂！外角低めを放り込んだ岡本和真の“メジャー初アーチ”を見る
岡本の代理人といえば吉田正尚なども担当、多くのメジャーリーガーの顧客も抱える凄腕のスコット・ボラス氏。
岡本は同氏に関して「めちゃくちゃ自信にあふれている」「（自分自身にも）自信を与えてくれる」と表現。なかなか契約がまとまらずにやきもきする期間もあったとしながら、同代理人には常に背中を押されていたとした。
そして年が明けて、交渉期限の締め切りが迫る中、1月3日に決着。交渉期限の数時間前という電撃移籍。4年総額93億円で契約を結んだ。
そして番組内では代理人に支払う手数料に関しても紹介。
ボラス氏に岡本が支払う手数料は、契約金の5パーセントにあたり、「約4億円以上」のお金が同氏に入るとされた。これには番組MCを務める浜田雅功氏も驚愕。「そんな払わなあかんの？」と漏らすほどだった。
これに対し、岡本も「一律（契約金の）5パーセントというのがあると思うんですけど」と“通例”とした。
ほかにもメジャーの契約書といえば、細かい記述が多いとされる中、今回の契約書に関して「薄い紙一枚だった」と意外な真実も明かしていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
