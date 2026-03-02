今週の12星座占い！ 3月2日〜3月8日はどんな運勢？ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
火星、金星がそれぞれ、運行エリアを変えていき、運気のシフトチェンジが起こります。水星は先週に引き続き逆行中で、コミュニケーションや交通、流通を乱すでしょう。季節の変わり目のザワつきと相まって、落ち着かない気分が続きそう。重心や体幹を意識して、ブレない自分を取り戻しましょう。大丈夫、生き残れます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）軌道修正のチャンス。
主従を正しく捉え直す。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）チューニングが狂いそう。
愛すべき世界に目を向けて。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）友がみな偉く思える時。
リスペクトを自分にも！
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）“一人”を実感しそう。
強くなりましょう。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）停滞を逆手に取って、
じっくりライフを。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）変化と変容。
ニーズに合わせていく。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）手堅いムード。
準備万端で。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）ブランド化のタイミング。
方法を選んで。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）追い上げムード。
面倒見よく！
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）再起動。
もう一度始めましょう。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）手応えバッチリ。
ルーティンが定着。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）行動力がアップ！
スピード勝負で。
