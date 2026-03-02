“実写MV”で話題のAdo、歌唱シーンに言及「歌ってないですすみません」。「正直すぎて好感しかない」
歌手のAdoさんは3月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンからの指摘を受け、誠実に対応する姿が話題を集めています。
【投稿】Adoは一体何について言及？
一方でファンから上がった、Adoさんの歌い方の動作について「見たことなさすぎてびっくり」というマイナスに捉えられる指摘に対しては、「ごめんなさい撮影中は歌ってないですすみません 実際に試したら上手く声出ませんでした」と、誠実に対応しました。
AdoさんのMVは公開中のため、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
「実際に試したら上手く声出ませんでした」2月28日に公式YouTubeにて公開されたAdoさんの“初の実写MV”。「え…顔出し！？」「感情が大渋滞してて言葉が出てこない…」「横顔が凄い素敵でした」などと、ネット上では多くの反響が寄せられています。
「謝らなくてもいいのに」コメント欄では「ちゃんと検証して返事するあたりさすがAdoちゃん」「謝らなくてもいいのにしっかりと誤解を訂正するAdoちゃんの謙虚な姿勢は毎回感心しますわ〜」「MVとかやったことある人ならわかるけど、基本音源流して当てぶりやら歌うふりとかの方が多いきがする！」「正直すぎて好感しかない」と、温かい声が続出しています。
