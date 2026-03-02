不二家は、今年で発売75周年を迎えたロングセラーキャンディ「ミルキー」のブランドキャラクターに、俳優の蒔田彩珠（まきた あじゅ）さんを起用する。また、蒔田さんが出演する「ずっと、ずーっとの、やさしさ。」がコンセプトの新CM「ずっと、ずーっとの、やさしさ」篇（30秒・15秒）を3月3日から全国でオンエアする。

今回、初めてブランドキャラクターとして起用した蒔田さんは、確かな演技力を持ち合わせながらも、作り込まれたものではなく、素直さや誠実さ、自然体の佇まいが印象的な俳優。その在り方は、長年ミルキーが大切にしてきた「やさしさ」「安心感」「そっと寄り添う存在」というブランドイメージと非常に親和性が高いと考え、今回の起用に至った。また、75周年の感謝の気持ちを込めた限定グッズが当たるキャンペーンや新商品も登場する。



新CM「ずっと、ずーっとの、やさしさ」篇のワンシーン

舞台は、蒔田さんにとって初となる北海道ロケ。広大な自然に囲まれたロケーションを背景に、「そのままでいいよってミルキーは教えてくれる」というメッセージを軸に、忙しい日常の中でふっと肩の力を抜き、ありのままの自分を肯定できる時間を描いている。建物のない森や緑、そして大きな空に包まれた北海道の開放的な自然の中を軽やかに走り抜ける蒔田さんの、飾らない表情やリラックスした佇まいに注目してほしいとのこと。

1951年の発売以来、「ミルキー」は世代を超えて多くの人のそばに寄り添い、笑顔や、ほっとするひとときを届けてきた。そして発売75周年を迎えた今年、改めて「そのままでいいよ」というメッセージを通じて、時代や暮らしの変化に寄り添いながら、一人ひとりの日常にやさしく寄り添う存在であり続けたいと考えている。



新CM「ずっと、ずーっとの、やさしさ」篇のワンシーン

蒔田彩珠さんに、初めての北海道でのロケの感想を聞くと、「いつか撮影してみたいと思っていた場所だったので、とても新鮮な気持ちだった。建物が全くなくて、空が広く、森と緑に囲まれた環境が本当に素敵で、良い時間を過ごせたなと思う。夏とは思えないほど涼しくて、気持ちよく撮影できた」と語る。

CMの中で、特に見てほしいポイント（見どころ）については、「『走っているカット』。足元のカットがすごくお気に入りなので、注目してほしい」と述べていた。

ミルキーのCM出演が決まったときの感想について蒔田さんは、「撮影現場には昔からよく『ミルキー』が置いてあって、見つけるといつも『あ、ミルキーだ』と思って食べていた。そんな馴染みのある『ミルキー』のCMに自分が出演できると決まったときは、本当に嬉しかった」とコメント。



新CM「ずっと、ずーっとの、やさしさ」篇のワンシーン

大切にしている言葉や、心がけていることについて聞くと、「『笑う門には福来る』という言葉。子どもの頃から、現場でいつもニコニコされている素敵な役者の先輩たちを見て、『かっこいいな、自分もこうなりたいな』と思ってきた。だから、なるべく笑顔でいたいなと心がけている」と語っていた。

普段の気分転換や、休日の過ごし方について蒔田さんは、「移動中などの短い時間でも、音楽を聴くことでリフレッシュして次の現場へと気持ちを切り替えている。休日の気分転換はバイク。今回の北海道ロケ中も、車に乗っているときに『バイクで走ったら気持ちいいんだろうな』と思っていた」と話す。

仕事をする中で、感謝を伝えたい相手を聞くと、「一番は母。ドラマの撮影がクランクアップしたときなどに、いつも一番喜んで『お疲れ様』といってくれるのが母なので、その度に『ありがとう』と感謝している。仕事のパートナーもそうだが、家族や友人をはじめ、いろいろな人に支えられていることへの感謝は常に忘れないようにしている」と語る。



新CM「ずっと、ずーっとの、やさしさ」篇のワンシーン

年齢を重ねるにつれて、仕事に対する向き合い方に変化はあるかを問うと、「年齢が上がるにつれて、演じられる役の幅がだいぶ変わっていくので、その変化を今は楽しんでいる」と述べていた。

ミルキーへの印象を教えてもらったところ、「『ミルキー』は、つい人にシェアしたくなるようなやさしい味。今回、家に持ち帰った際も母や兄に『食べる？』と渡したし、今日の現場でもカメラマンさんたちに『食べますか？』と配ったりした」と話していた。

ミルキーにまつわる、子どもの頃の思い出を聞くと、「子どもの頃、よく母が現場に付いてきてくれていたのだが、『ミルキー』があると自分と母の分のふたつをもらって帰る、というのをよくやっていた。現場に『ミルキー』があるとやっぱり嬉しい」とコメント。

最後に蒔田さんは、ファンの人々へ「初めての北海道ロケで、とても素敵なCMができあがった。みんなにもぜひ見てもらえたら嬉しい。そして、『ミルキー』をたくさん食べてほしい。これからも応援してほしい」と、メッセージを送ってくれた。





「限定グッズが当たる！milky75周年ありがとう！キャンペーン」を実施する。対象商品を合計300円（税込）以上購入したレシートを1口として、応募した人の中から抽選で、「75th記念！ミルキーBOX（限定レトロペコちゃん人形・3連アクリルチャーム・ハンドタオル・Bluetoothスピーカー）」を1000名（Aコース：2口応募）に、「蒔田彩珠さんオリジナルQUOカード1000円分」を2000名（Bコース：1口応募）にプレゼントする。同キャンペーンでしか手に入らない限定グッズなので、ぜひ応募してほしいという。



「ミルキー袋」パッケージデザイン例

新CM放送に合わせて、「ミルキー」のパッケージをリニューアルする。さらに、ミルキー発売75周年を記念して、鳥取県産のブランドトマトを使用した新商品と、限定デザインのミルキー缶が登場する。変わらないおいしさのミルキーと、75周年を記念した特別な味わいを楽しんでほしい考え。



「ミルキー」

「ミルキー袋」は、北海道産生クリームと、こだわりのれん乳、牛乳、3つの国産乳原料を使用した、ミルクの自然なおいしさとなっている。「ミルキー」発売75周年を記念した、新パッケージ表面デザインは全8種。蒔田彩珠さんのCMと連動し、キャッチコピーである「ずっと、ずーっとの、やさしさ。」とミルキー75周年ロゴをパッケージ表面に配置している。



トマトだいすき！ミルキー袋

「トマトだいすき！ミルキー袋」は、トマト味のミルキー生地に、同社工場で加工した鳥取県産「日南トマト」のオリジナルトマトジャムを閉じ込めたミルキーとのこと。鳥取県のブランドトマト「日南トマト」のおいしさをぎゅ〜っと詰め込み、まるでトマトスイーツのような味わいを楽しめるという。トマトのおいしさ、かわいらしさをペコちゃんで表現したパッケージデザインになっている。



ミルキー缶（ミルキー75thデザイン）

全国の不二家洋菓子店で発売している「ミルキー缶（ミルキー75thデザイン）」は、「ミルキー」発売75周年をお祝いした限定デザインのミルキー缶。側面には歴代のミルキーパッケージを、上面にはペコちゃんイラストを大きくデザインした。ミルキー19粒とダイカットステッカー（ランダム全6種）1枚入り。



ステッカーイメージ

［CM概要］

広告主：不二家

広告会社：クオラス

制作会社：NION

タイトル：不二家ミルキー新CM「ずっと、ずーっとの、やさしさ」篇（30秒・15秒）

放送開始日：3月3日（火）

放送地域：全国

［キャンペーン概要』

名称：限定グッズが当たる！milky75周年ありがとう！キャンペーン

キャンペーン期間：3月3日（火）〜5月20日（水）23:59 ※当日消印有効

レシート有効期間：3月3日（火）10:00〜5月20日（水）

※期間以外のレシートは無効となる

対象商品：キャンペーン期間中に発売しているミルキーブランド商品（雑貨・冷菓・飲料除く）

景品：

Aコース（2口応募）「75th記念！ミルキーBOX（限定レトロペコちゃん人形・3連アクリルチャーム・ハンドタオル・Bluetoothスピーカー）」

Bコース（1口応募）「蒔田彩珠さんオリジナルQUOカード1000円分」

当選人数 ：

Aコース（2口応募）1000名

Bコース（1口応募）2000名

※事前の通知なく賞品の内容・仕様・デザインに変更が生じる場合がある

［小売価格］

ミルキー袋：オープン価格

トマトだいすき！ミルキー袋：オープン価格

ミルキー缶（ミルキー75thデザイン）：825円

（すべて税込）

［発売日］

ミルキー袋：3月3日（火）

トマトだいすき！ミルキー袋：3月3日（火）

ミルキー缶（ミルキー75thデザイン）：2月25日（水） ※「不二家ミルキー75th POPUP」で先行発売中

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp